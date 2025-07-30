Alireza Ghorbani Harbiye'de Konser Verecek

İran müziğinin uluslararası temsilcisi Alireza Ghorbani, Piu Entertainment organizasyonuyla 22 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Royal Albert Hall, Sydney Opera House, Theatre du Chatelet, Musikverein gibi prestijli sahnelerde müzikseverlerin beğenisini kazanan Alireza Ghorbani, konserde sevilen eserlerini seslendirecek.

Klasik İran müziğinden çağdaş düzenlemelere, Fars şiirinin zarafetinden evrensel temalara uzanan repertuvarıyla müzik eleştirmenlerinin beğenisini toplayan şarkıcı, izleyicileri kültürler arası köprünün parçası olmaya davet ediyor.

Sanatçı, Ömer Hayyam ve Mevlana Celalettin Rumi gibi şairlerin eserlerini geleneksel formlarla veya çağdaş aranjmanlarla yorumlayarak genç kuşaklara ve dünya izleyicisine ulaştırıyor.?????