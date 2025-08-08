Aliya İzetbegoviç'in Anma Pulu Çıktı

PTT AŞ, "Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yılı" konulu 35 lira (36 x 52 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 70 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Filatelik ürünlerin satışı ile PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Aliya İzetbegoviç'in Doğumunun 100. Yılı 08.08.2025 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı???????.