Aliyev, 500 bin dolarlık ödülünü Karabağ Yeniden İmar Fonu'na devretti - Son Dakika
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Aliyev, 500 bin dolarlık ödülünü Karabağ Yeniden İmar Fonu'na devretti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine katkıları dolayısıyla layık görüldüğü 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü kapsamında verilen 500 bin doları Karabağ Yeniden İmar Fonu'na devretti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine katkıları dolayısıyla layık görüldüğü "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü" kapsamında verilen 500 bin doları Karabağ Yeniden İmar Fonu'na devretti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü"nün şartları gereğince Aliyev'e 500 bin ABD doları tutarında para ödülü verildi.

Aliyev, söz konusu miktarın tamamının Karabağ Yeniden İmar Fonu'na devredilmesi yönünde karar aldı.

Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış sürecine katkıları dolayısıyla Şubat 2026'da "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü"ne layık görülmüştü.

Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü

Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü, 2019'da Abu Dabi'de imzalanan İnsan Kardeşliği Belgesi'nden ilham alınarak oluşturuldu. Ödül, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucu lideri Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan'ın adını taşıyor.

Her yıl barış, hoşgörü, birlikte yaşama kültürü ve insani dayanışmaya küresel ölçekte katkı sunan kişi, kurum veya liderlere verilen ödül, dinler, kültürler ve milletler arasında karşılıklı anlayışın güçlendirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA

İlham Aliyev, Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliyev, 500 bin dolarlık ödülünü Karabağ Yeniden İmar Fonu'na devretti - Son Dakika

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