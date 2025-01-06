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Aliyev: Kazada Suç Rusya'da

Aliyev: Kazada Suç Rusya\'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aktau'da düşen uçaktaki Azerbaycanlıların ölümünden Rusya'yı sorumlu tuttu.

06.01.2025 13:46
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçakta Azerbaycan vatandaşlarının yaşamının yitirmesinin suçunun Rusya Federasyonu temsilcilerinde olduğunu belirterek, "Biz adalet, suçluların cezalandırılmasını, tam şeffaflık ve insani muamele talep ediyoruz." dedi.

Aliyev, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağında hayatını kaybeden iki pilot ile bir kabin görevlisinin aileleri ve olayda kurtulan 2 kabin memuru ile bir araya geldi.

Olayda hayatını kaybeden pilotlarla kabin görevlisine "Azerbaycan'ın Milli Kahramanı" adı verildiğini, kurtulan iki kabin görevlisinin ise "Reşadet" nişanıyla ödüllendirildiğini hatırlatan Aliyev, pilotlar profesyonellik ve kahramanlık göstermeseydi bu kazadan kurtulan olmayacağını söyledi.

Aliyev, uçağın kara kutularının Brezilya'da incelendiğini dile getirerek, "Elbette bugüne kadar bilinmeyen tüm konular ortaya çıkacaktır. Uçağın radyo elektronik yöntemlerle kontrol edilemez hale getirildiği tam bellidir. Bildiğimiz bir diğer şey ise uçağın yerden açılan ateşle zarar görmesidir. Fakat uçağın neden Aktau'ya yönlendirildiği hususunda henüz bilgimiz yoktur. Bu, kulenin kararıyla mı yoksa pilotların kendi seçimi miydi, bu hususta bilgimiz bulunmuyor. Tüm bu bilgiler kara kutular açıldıktan sonra ortaya çıkacak." şeklinde konuştu.

Her bir Azerbaycan vatandaşının hayatının kıymetli olduğunu vurgulayan Aliyev, "Eğer Grozni şehri üzerinde hava sahası zamanında kapatılsaydı, yer hizmetlerinin tüm kurallarına uyulsaydı ve Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetleri ile sivil hizmetleri arasında koordinasyon olsaydı bu trajedi yaşanmazdı." ifadelerini kullandı.

Aliyev, yürütülen soruşturmayla ilgili tüm ayrıntıları açıklamak istemediğini söyleyerek, "Ancak bu kazada Azerbaycan vatandaşlarının yaşamını yitirmesinin suçunun Rusya Federasyonu temsilcilerinde olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Biz adalet, suçluların cezalandırılmasını, tam şeffaflık ve insani muamele talep ediyoruz." diye konuştu.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu düştüğünü duyurmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ile telefonla görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.

Kaynak: AA

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