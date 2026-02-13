Aliyev ve Barzani Münih\'te Bir Araya Geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani Münih'te bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Barzani, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, Aliyev ve Barzani ekonomik, ticari, kültürel ve insani alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu, karşılıklı ilgi alanlarına giren konuları ele aldı.

Aliyev, Barzani'yi Azerbaycan'a davet ederken Barzani daveti memnuniyetle kabul etti.