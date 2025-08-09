Aliyev ve Paşinyan'dan Barış Anlaşması - Son Dakika
Aliyev ve Paşinyan'dan Barış Anlaşması

09.08.2025 01:55
Aliyev ve Paşinyan, Trump'ın ev sahipliğinde barış deklarasyonu imzaladı, AGİT Minsk Grubu feshedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvenin ardından imzalanan ortak deklarasyonda, iki ülke dışişleri bakanlarının barış anlaşmasını parafladıkları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesine ilişkin AGİT'e sunulacak ortak başvuruyu imzaladıkları belirtildi.

Deklarasyonda, Trump, Aliyev ve Paşinyan'ın, "Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Barışın ve Devletlerarası İlişkilerin Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşma" metninin, iki ülkenin dışişleri bakanlarınca paraflanmasına tanıklık ettikleri bildirildi.

Tarafların, anlaşmanın imzalanması ve nihai olarak onaylanması için ek adımların atılmasının devam ettirilmesinin gerekliliğini kabul ettikleri, iki ülke arasında barışın sağlanması ve güçlendirilmesinin önemini vurguladıkları kaydedildi.

AGİT Minsk Grubu'nun feshi için ortak başvuru imzalandı

Deklarasyonda ayrıca liderlerin AGİT Minsk Grubu ve onunla ilgili yapıların kapatılmasına dair AGİT'e yapılacak ortak başvurunun Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları tarafından imzalanmasına tanıklık ettikleri belirtildi.

Azerbaycan'ın ana kısmı Nahçıvan'a Trump Rotası ile bağlanacak

Tarafların ulaşım hatlarının açılmasının önemini bir kez daha teyit ettiklerinin belirtildiği deklarasyonda, "Bu çabalar, Azerbaycan'ın ana kısmı ile onun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı ve Ermenistan için uluslararası ve ülke içi bağlantılar açısından karşılıklı faydaları içermektedir. Ermenistan, kendi topraklarında Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) bağlantı projesi için çerçevenin belirlenmesi amacıyla ABD ve karşılıklı olarak belirlenecek üçüncü taraflarla işbirliği yapacaktır. Bu amaca en kısa sürede ulaşmak için iyi niyetle çaba gösterme kararlılığımızı teyit ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

"İntikam girişimini reddediyoruz"

Deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"Biz, Birleşmiş Milletler Şartı ve 1991 Alma-Ata Bildirgesi'ne uygun olarak, geçmiş çatışmanın esiri olmayan parlak bir gelecek yoluna girilmesi gereğini kabul ediyoruz. Derin insan acılarına sebep olmuş çatışmadan sonra, nihayetinde uluslararası sınırların dokunulmazlığı ve toprak elde etmek amacıyla güç kullanılmasının kabul edilemezliği temelinde devletlerimizin iyi komşuluk ilişkilerini kurmaya başlaması için koşullar oluşmuştur. Yeniden gözden geçirme konusu olmayan ve asla olmayacak bu gerçek, devletlerimiz arasında düşmanlık sayfasının kapanmasına yol açmaktadır. Biz şimdi ve gelecekte herhangi bir intikam girişimini kesin olarak reddediyor ve dışlıyoruz."

Kaynak: AA

00:10
