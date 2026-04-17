Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Antalya'da bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ile Şara, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede enerji alanındaki işbirliği imkanları ele alındı. Bu kapsamda Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihraç edilmesinin, Suriye'nin enerji güvenliğine katkı sağlamasının yanı sıra ülkenin genel kalkınmasına da destek verileceği belirtildi.
Bölgedeki gerginlikten duyulan endişenin dile getirildiği görüşmede, ihtilafların diplomatik yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı.
Şara, Azerbaycan'ın Suriye'ye desteğinden dolayı Aliyev'e teşekkür etti.
Aliyev'in Azerbaycan'a davet ettiği Şara'nın, söz konusu daveti kabul ettiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Aliyev ve Şara Antalya'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
