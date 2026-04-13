Alkayış Kentsel Dönüşümü İnceledi - Son Dakika
Alkayış Kentsel Dönüşümü İnceledi

Alkayış Kentsel Dönüşümü İnceledi
13.04.2026 14:13
Mustafa Alkayış, Adıyaman'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi, vatandaşlar evlerine geçti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Mara ve Musalla mahallelerinde yapımı süren kentsel dönüşüm alanlarındaki çalışmaları inceledi.

Alkayış, yazılı açıklamasında, çalışmaların sona yaklaştığını ve bazı vatandaşların evlerine geçtiğini belirterek, deprem bölgesi olan Adıyaman'a devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini anlattı.

Mara ve Musalla mahallerinde 4 etap kentsel dönüşüm yapıldığını ifade eden Alkayış, "Etaplar halinde ilerleyen bu süreç, çalışmaların planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine imkan tanırken, vatandaşların dönüşüm sürecine daha sağlıklı şekilde dahil olmasını sağlıyor. Aynı zamanda mahalle kültürünün korunması, sosyal hayatın güçlenmesi ve komşuluk ilişkilerinin devam etmesi de dönüşümün önemli bir parçası." görüşüne yer verdi.

Kentin depremlerde hasar aldığını ve ilk günden bu güne devletin milletinin yanında olduğunu ifade eden Alkayış, kentte daha güvenli, modern ve afetlere karşı dirençli bir şehir oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

Ziyarette, Alkayış'a AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır ve beraberindekiler de eşlik etti.

Kaynak: AA

Mustafa Alkayış, Adıyaman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkayış Kentsel Dönüşümü İnceledi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Alkayış Kentsel Dönüşümü İnceledi - Son Dakika
