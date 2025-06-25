Alkol Tesiriyle Kaza: İki Yaralı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde tramvay yoluna çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin alkollü sürücüsü ile araçta bulunan D.N.K. isimli kadının yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 23 Haziran'da saat 23.30 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.K. idaresindeki 41 AYL 510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna çıkıp, elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan D.N.K. isimli kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü M.K.'nın 1,05 promil alkollü olduğu saptandı.

Kaza, bulvar üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kontrolden çıkan otomobilin kayarak elektrik direğine çarpıp durduğu, sürücü kendi imkanlarıyla çıkarken yolcu kısmında bulunan kadının kapının açılmaması nedeniyle inemediği anlar yer aldı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.