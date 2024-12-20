Alkolle Araç Kullanan Şahıs Tutuklandı

Güncel

TUTUKLANDI

Elazığ'da düz kontak yaparak çalıştırdığı otobüsü kullanıp, park halindeki araçlara zarar veren ve polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıp 2.50 promil alkollü olduğu belirlenen A.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,