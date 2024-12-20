TUTUKLANDI
Elazığ'da düz kontak yaparak çalıştırdığı otobüsü kullanıp, park halindeki araçlara zarar veren ve polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıp 2.50 promil alkollü olduğu belirlenen A.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,
Son Dakika › Güncel › Alkolle Araç Kullanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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