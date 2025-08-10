Alkollü Kişi İşletmeye Özür Diledi

EDİRNE'de bir kişi, oturduğu işletmenin önüne bırakılan masaları devirip, kırdı. Alkollü olduğu görülen kişi, masaları toplayıp güvenlik kameralarına dönerek işletme sahibinden özür diledi.

Olay, Bahriye Üçok Caddesi'ndeki bir midyeci dükkanında meydana geldi. İşletme sahibi Yasin Aygün (25) sabah iş yerini açmak için geldiğinde masaların bir kısmının kırıldığını fark etti. Bunun üzerine Aygün, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, alkollü olduğu görülen bir kişinin gece saatlerinde iş yerinin önüne geldiği, kişinin dükkan önüne bırakılan masaya oturduğu yer aldı. Bu kişinin oturmasıyla masalar devrilirken, kendisi de yere yığıldı. Alkollü kişi, ayağa kalkıp ilk olarak masaları düzeltti ardından iş yerinin güvenlik kamerasına dönerek, özür dilediğini belirten işaret yaptı.

'ŞİKAYET ETMEKTEN VAZGEÇTİM'

İşletme sahibi Yasin Aygün, "Sabah dükkanı açmaya geldim ve masaların zarar gördüğünü fark ettim. Birkaç tanesi kırıktı, zarar görmüştü. Olayı görmek için güvenlik kameralarına baktım, geceleyin sarhoş bir arkadaşın masaları devirdiğini gördüm ama iyi niyetli olduğunu fark ettiğim için şikayet etmekten vazgeçtim. Devirdiği masaları geri topladığını ve kameralara karşı da özür dilediği için şikayetçi olmadım. Zararım tabii ki var. Bizi yeni masa sahibi yapmış oldu" dedi.