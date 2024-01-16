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Alkollü olduğu düşünülen kişiye sağlık ekibi müdahale etti - Son Dakika
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Alkollü olduğu düşünülen kişiye sağlık ekibi müdahale etti

Antalya'da bir işyerinde hareketsiz yatan Erol M.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekibi, alkollü olduğu tespit edilen Erol M.'ye müdahale etti ve alkol almaması konusunda tavsiyede bulundu.

16.01.2024 - 10:02,  Güncelleme: 10:06
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ANTALYA'da işyerinde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibini karşısında gören Erol M., Ben ölmedim mi ya diye tepki verdi. Alkollü olduğu tespit edilen Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulunan sağlık ekibi, olay yerinden ayrıldı.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi 164 sokak üzerinde meydana geldi. Bir işyerinde hareketsiz halde yatan Erol M.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri levye yardıyla işletmenin kapısını açtı. İçeri giren sağlık ekibi, hareketsiz yatan Erol M.'nin nabzını kontrol ettikten sonra yattığı yerden kaldırdı.

'BEN ÖLMEDİM Mİ YA'

Sağlık ekibini karşısında gören Erol M., Ben ölmedim mi ya diye tepki verdi. Sağlık personeli ise Ölmedin, ölmedin karşılığını verdi. Durumunun iyi olduğu, sadece alkollü olduğu tespit edilen Erol M., sağlık ekibine teşekkür etti. Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulunan ekipler, işyerinden ayrıldı.

Alkollü olduğu düşünülen kişiye sağlık ekibi müdahale etti
Kaynak: DHA
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