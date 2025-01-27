Alkollü Seyyar Satıcı Tezgahını Ateşe Verdi - Son Dakika
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Alkollü Seyyar Satıcı Tezgahını Ateşe Verdi

Alkollü Seyyar Satıcı Tezgahını Ateşe Verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı sokak ortasında ateşe verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

27.01.2025 16:47  Güncelleme: 16:49
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Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı ateşe verdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı sokak ortasında ateşe verdi. Tezgah alev alev yanarken, seyyar satıcı bir süre başında bekledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İnegöl (Bursa),

Kaynak: DHA

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