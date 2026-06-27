Alkollü Sürücü Direk Yıktı, Yakalandı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde otomobiliyle trafik yön levhasına çarpıp kaçan sürücü, polis tarafından yakalandı. 1.95 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle konuldu, 25 bin TL ceza kesildi.

Kaza, gece saatlerinde Mudurnu-Göynük Kavşağı'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşaktaki trafik yön levhasının devrildiğini fark ederek inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yön levhasına çarpan aracı ve sürücüsünü tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda 35 HP 565 plakalı otomobilin sürücüsü M.T., ilçe merkezinde yakalandı.

Sürücüye yapılan alkol kontrolünde 1.95 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca M.T.'ye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.