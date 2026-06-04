Alkollü Sürücü, Genç Kızı Öldürdü - Son Dakika
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Alkollü Sürücü, Genç Kızı Öldürdü

Alkollü Sürücü, Genç Kızı Öldürdü
04.06.2026 14:33
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Bartın'da alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen Edanur Tatlıoğlu'na çarparak ölümüne neden oldu.

BARTIN'da, kaldırımda durağa doğru yürüyen Edanur Tatlıoğlu'na (23) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü Furkan Turan (26), ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra, sabah hastaneye giderken kaza yaptığını iddia ederek, "Alkolün etkisi geçti diye yola çıktık. Işıklara geldiğimizde araç kaymaya başladı. Aracın hızının 80-90 kilometre olduğunu söyleyebilirim. Ben Edanur'a çarptığımızı bilmiyorum" dedi.

Kaza, 23 Ekim 2025'te Bartın-Zonguldak kara yolunun Çatmaca mevkisinde meydana geldi. Furkan Turan'ın kontrolünü kaybettiği 06 RLK 06 plakalı otomobil, kaldırımda servis aracını beklemek için durağa doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı. Tatlıoğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Polisin, 0.83 promil alkollü olduğunu tespit ettiği sürücü Furkan Turan, gözaltına alınıp, tutuklandı.

DAVA AÇILDI

Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianameyle sanık Furkan Turan hakkında 'Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak', 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama' suçlarından 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Furkan Turan, sanık ve mağdur avukatları, Eda Tatlıoğlu'nun ailesi, yakınları ve okul arkadaşları katıldı.

Mahkeme başkanının olayın nasıl olduğunu sorduğu sanık Furkan Turan, "O gece saat 04.00'te arkadaşlarımızla 4-5 viski içtik. Sabah arkadaşımın annesinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmemiz gerekiyordu. 'Bende alkolün etkisi geçti' diye yola çıktık. Sonra ışıklara geldiğimizde araç kaymaya başladı. Aracın hızının 80-90 kilometre olduğunu söyleyebilirim. Önce bir araca çarptık. Sonra arabadan indik, çarptığımız araca koştum. Sonra bize çevredekiler bir yayaya çarptığımızı söyledi. Ben Edanur'a çarptığımızı bilmiyorum. Aracın kontrolü bende değildi" diyerek üzgün olduğunu söyledi.

'OLASI KAST' TALEBİ

Mahkeme başkanının söz verdiği Eda Tatlıoğlu'nun babası Cevdet Tatlıoğlu ile anne Mekehat Tatlıoğlu, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Mahkemede Tatlıoğlu ailesinin avukatı, Furkan Turan'ın KGYS kayıtlarında çarpma anında hızının 117 kilometre ve hastanede yapılan kan testinde ise 1.45 alkollü çıktığını, ceza davasının bilinçli taksirden çıkarılıp, olası kastla yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Furkan Turan'ın tutukluluk halinin devamına, sanığın ehliyet ve alkol kesin tespiti için ilgili kurumlardan bilgi alınmasına karar verirken, duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bartın, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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