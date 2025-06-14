Alkollü Sürücü Hastanede Güvenliğe Saldırdı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri ile sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin özel güvenlilik görevlilerine saldıran alkollü sürücü Yusuf K. (23), tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa- Ankara kara yolu üzerinde durdurdukları otomobilin sürücüsü Yusuf K.'ye alkol testi yapmak istedi. 1.3 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alınarak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Muayene sırasında 4 jandarma personeli ile 3 özel güvenliğe saldıran Yusuf K. güçlükle engellendi, 1 özel güvenlik görevlisinin eli kırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.