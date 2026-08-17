Alkollü Sürücü Motosikletliye Saldırdı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Motosikletliye Saldırdı

Alkollü Sürücü Motosikletliye Saldırdı
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Avcılar'da alkollü sürücü, motosikletle kaza sonrası saldırdı; kavga polis müdahalesiyle sona erdi.

AVCILAR'da otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında tartışma çıktı. Yapılan kontrolde 3.53 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, motosikletliye saldırdı. Taraflar arasındaki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, yaşananlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nden Fevzi Çakmak Caddesi'ne geçmek isteyen M.K. yönetimindeki motosiklete, karşı yönden gelen otomobil çarptı. Kazanın ardından otomobilinden inen sürücü ile motosikletli arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ile arkadaşı kazada yara almazken, otomobil sürücüsünün yapılan kontrolde 3.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Taraflar arasında devam eden tartışma sırasında alkollü sürücü, motosikletliye saldırdı. Çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Yaşananlar, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alkollü Sürücü Motosikletliye Saldırdı - Son Dakika

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