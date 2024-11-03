Alkollü Sürücü Polis Takibinden Kaçarken Kazalara Sebep Oldu

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AVCILAR'da devriye görevi yapan yunus polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan A.Y., çok sayıda araca çarptı. Alkollü olduğu tespit edilen A.Y. gözaltına alındı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi'nde devriye görevi yapan yunus polisi ekibi, şüphe üzerine 41 AVG 578 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü A.Y., Denizköşkler Mahallesi'ne ilerleyerek, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde çok sayıda araca ve bir motosikletliye çarparak kaçışını sürdürdü. Merkez Mahallesi'nde, otomobili ile ters yöne giren A.Y., bir taksiye ve ağaca çarparak durabildi. Burada polisler tarafından yakalanarak ekip aracına alınan A.Y.'nin yüksek promilde alkollü olduğu belirlendi. Yapılan incelemede çok sayıda suç kaydının da bulunduğu belirlenen alkollü sürücü A.Y., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, A.Y.'nin polisten kaçtığı sırada çarparak devirdiği motosikletin sürücüsü Yağızhan Atal, "Çarpa çarpa kaçıyordu. Yönetimindeki otomobille motosikletimi sıyırdı, devrilmeme neden oldu. Hayatımla oynadı. Yanımdaki bir araca çarptı, şikayetçi olacağım" dedi.