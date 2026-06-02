Alkollü Sürücü Takla Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücü Takla Attı

Alkollü Sürücü Takla Attı
02.06.2026 06:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de alkollü sürücü, köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı, hafif yaralı kurtuldu.

ŞİŞLİ'de, alkollü olduğu öğrenilen sürücü, aniden yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda aracıyla takla attı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan İ.Ö., 194 promil alkollü çıktı.

Kaza, Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 U 2733 plakalı otomobili ile seyir halinde olan İ.O., bir anda yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de kendi imkanlarıyla araçtan çıkan İ. O.'yü sağlık kontrolünden geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 194 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası takla atan otomobil ise çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Şişli, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücü Takla Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya

07:21
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
06:54
Putin’in hedefi ölümsüzlük 26 milyar dolarlık projeyi başlattı
Putin'in hedefi ölümsüzlük! 26 milyar dolarlık projeyi başlattı
06:45
Aile katliamı 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
06:32
CHP’de dikkat çeken liste İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
06:13
Trump’tan Netanyahu’ya Lübnan fırçası İki lider arasında son dönemin en gergin görüşmesi
Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan fırçası! İki lider arasında son dönemin en gergin görüşmesi
23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 07:48:57. #7.12#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Takla Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.