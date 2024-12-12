Alkollü Sürücü ve Arkadaşından Trafik Polisine Tehdit - Son Dakika
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Alkollü Sürücü ve Arkadaşından Trafik Polisine Tehdit

Alkollü Sürücü ve Arkadaşından Trafik Polisine Tehdit

Bursa'da trafik polislerinin durdurduğu alkollü sürücü B.Ç. ve yanındaki arkadaşı Mustafa E., araç bağlanırken polisleri tehdit etti. Mustafa E. gözaltına alındı, sürücüye toplam 38 bin lira ceza kesildi.

12.12.2024 11:08  Güncelleme: 11:09
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BURSA'da trafik polislerinin durdurduğu otomobilin sürücü B.Ç., ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Sürücünün yanındaki arkadaşı Mustafa E. aracın bağlanmak istenmesi üzerine "Savcıyı ara" diyerek polisleri tehdit etti.

Olay, saat 04.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik polisleri, ekip otosunun önünde seyir halinde olan 16 Y 4120 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. B.Ç. isimli sürücü, yapılan alkolmetre testinde 0,69 promil alkollü çıktı. Ekiplerin aracı bağlamak istemesi üzerine sürücünün alkollü olan arkadaşı Mustafa E., polislerin üzerine yürüyerek, tehdit ve hakaret etti. Mustafa E., kendisini sözlerine dikkat etmesi için uyaran polise, "Al arabayı bağla. Bunun gideceği yer belli oldu. Savcıyı ara" diyerek mukavemet etmeyi sürdürünce gözaltına alındı. Mustafa E.'nin üst aramasında çorabının içine gizlediği ekmek bıçağı bulundu.

Sürücü B.Ç.'ye, 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak', araç sahibi olan eşine de 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullandırmak' suçlarından toplam 38 bin 931 lira ceza kesilirken, otomobil trafikten menedildi. Trafik polislerinin şikayetçi olduğu Mustafa E.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Bursa, Suç, Son Dakika

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