Alkollü Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi - Son Dakika
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Alkollü Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi

Alkollü Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi
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Eskişehir'de alkollü sürücü polis ikazına uymadı, ehliyeti iptal edildi, 202 bin lira ceza kesildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin dur ikazına uymayarak kaçan alkollü aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Büyükdere Mahallesi ara sokaklarında polis ekiplerinin dur ikazına uymayan 16 BGS 034 plakalı otomobilin sürücüsü A.İ. (19) aracıyla kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamacanın ardından araç Porsuk Kapalı Spor Salonu bahçesinde durduruldu.

Yapılan kontrolde sürücünün 0,42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye, polisin dur ikazına uymadığı için 200 bin lira ve ehliyetini yanında bulundurmadığı için 2 bin 700 lira olmak üzere 202 bin 700 lira ceza kesildi.

Aday sürücü olan A.İ'nin ehliyeti daimi olarak iptal edilirken otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi - Son Dakika

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