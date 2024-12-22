Alkollü Sürücünün Polise Çarpması Sonrası Arbede - Son Dakika
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Alkollü Sürücünün Polise Çarpması Sonrası Arbede

Çekmeköy'de alkollü sürücünün polis otosuna çarpması sonucu yaşanan arbede sırasında 4 polis yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı. Sürücü ise kayıplara karıştı.

22.12.2024 09:18
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Çekmeköy'de, iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis otosuna çarptı. Polis sürücü ve yanındaki kişiyi gözaltına almak isteyince, yakınlarının da araya girmesi üzerine arbede yaşandı. Olayda 4 polis yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı, sürücü ise ortadan kayboldu.

Olay, saat 23.45 sıralarında Madenler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis otosuna arkadan çarptı. Kazanın ardından alkollü sürücü ve beraberindeki kişi, kendilerini gözaltına almak isteyen polislere direnince gerginlik çıktı. Bu sırada haberi duyarak olay yerine gelen sürücünün yakınları da ekiplere zorluk çıkarınca arbede yaşandı. Sürücüyü kaçırmaya çalışan ve polise saldıran grup, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen uzun süre direndi. Arbede sırasında fenalaşanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çıkan olayda 4 polis memuru yaralanırken, sürücünün kaçmasına yardımcı olan ve polise saldıran 8 kişi gözaltına alındı.

YARALI POLİSLERİN DURUMU İYİ

Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kazaya karışanı sürücünün yakınlarıyla yaşanan arbede

-Polis ekiplerinin müdahalesi

-Olaya karışan kişileri gözaltına alınması

-Kaza yapan otomobil

-Genel ve detaylar

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2- TELEVİZYON BİNASINA ZORLA GİRMEYE ÇALIŞAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Emre KURT/ İSTANBUL, - Sarıyer'de bulunan KRT TV'nin binasına zorla girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı. Binada bulunan polise cep telefonundan el bombası göstererek tehditler savurduğu iddia edilen H.Y.'nin (55) alkollü olduğu belirlendi.

Olay, saat 17.15 sıralarında Sarıyer'de bulunan KRT TV'nin binasında meydana geldi. Binaya gelen H.Y. ofis içerisindeki cam turnikeleri kırarak içeri girdi. TV binasında bulunan polise cep telefonunda el bombası fotoğrafları göstererek tehditler savurduğu iddia edilen H.Y., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüphelinin alkollü olduğu belirlenirken, H.Y. hakkında 'mala zarar verme' suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alkollü Sürücünün Polise Çarpması Sonrası Arbede - Son Dakika

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