Alkollü Sürücüye 360 Bin TL Ceza

01.04.2026 01:39
İnegöl'de 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, 10 km kovalamacanın ardından yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı. O anlar amatör kameraya yansırken, sürücüye toplam 360 bin TL para cezası kesildi, aracı ise 90 gün trafikten men edildi.

Olay, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler, devriye görevleri sırasında şüphelendikleri 34 DD 4478 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürü hızla olay yerinden kaçtı. Takip sırasında trafik kurallarını ihlal eden sürücü ile polis ekipleri arasında yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca yaşandı. Ekipler, aracı önü keserek durdurdu.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Araçtan inen sürücü Münür B. (46), dengesini kaybederek düşünce yaralandı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi. Münür B.'ye; 'dur' ihtarına uymamak, makas atmak, kırmızı ışık ihlali, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç ise 90 gün süreyle trafikten men edildi.

Yüzünden yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı

00:26
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
00:19
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
23:53
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
23:42
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
23:42
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
21:38
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
