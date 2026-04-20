Alkollü Sürücüye 9 Yıl Hapis Talebi
Alkollü Sürücüye 9 Yıl Hapis Talebi

20.04.2026 13:52
Maltepe'de alkollü araç kullanan sürücü, bekçiyi öldürdü; 9 yıla kadar hapis istemi var.

MALTEPE'de alkollü kullandığı otomobille çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'na çarparak ölümüne neden olan Cihan Bulut hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaza, 31 Ocak saat 04.50 sıralarında Cevizli Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Cihan Bulut, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptı. Kazanın ardından sürücü, taksiye binerek kaçarken, araçta bulunan diğer 3 kişi olay yerinde kaldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karamehmetoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından ifadeleri alınan 3 kişi, Cihan Bulut ile birlikte alkol aldıklarını söyledi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 7 suç kaydı bulunan şüpheliyi 12 saat sonra gözaltına aldı. Yapılan idrar testinde şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Cihan Bulut, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin tanıklarla birlikte alkol aldıktan sonra aracıyla seyir halindeyken Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptığı ve Karamehmetoğlu'nun genel beden travmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi. Tanıkların yapılan alkol ölçümlerinde yüksek promil tespit edildiği, ifadelerinde birlikte yüksek miktarda alkol tükettiklerini ve şüphelinin de aynı oranda alkol aldığını beyan ettikleri aktarıldı. Kazaya tanık olan Onur B.'nin ifadesinde ise şüphelinin yüksek hızla 'makas atarak' ilerlediği sırada bekçinin aracına çarptığını, araçtan inen kişilerin alkollü olduklarının anlaşıldığını söylediği belirtildi. Şüpheli hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi. Cihan Bulut'un 21 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücüye 9 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika

20.04.2026 14:35:23
SON DAKİKA: Alkollü Sürücüye 9 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika
