Alkolün Etkisiyle Arabada Sızan Şahıs ve Jandarmanın Eğlenceli Diyaloğu

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Alkolün etkisiyle arabada sızan şahıs ile jandarmanın gülümseten diyaloğu

Jandarmanın 'neredesin şuan' sorusuna 'size neresi lazım komutanım' yanıtını verdi

Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini farklı bir ilçedeki evinin mahallesinde sandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde araç yangını ihbarına gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, alkolün etkisiyle araç içerisinde sızmış bir kişiyle karşılaştı. Ekipler tarafından uyandırılan kişinin kendini farklı bir ilçedeki evinin sokağında sandı, jandarmanın tekrarladığı 'burası neresi?' sorusuna 'size ne lazım komutanım' yanıtını vererek güldürdü.

112 Acil Çağrı Merkezine Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde 'araç yangını' ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, yanan araç yerine, park halindeki araç içerisinde alkolün etkisiyle kendinden geçmiş bir şahısla karşılaştı. İhbarda bulunan vatandaşlar, aracın saatlerdir park halinde çalışır vaziyette olduğunu, siyah dumanlar çıkarmaya başlayınca 112'yi aradıklarını dile getirdiler.

Kendini, başka ilçedeki evinin mahallesinde sandı

Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde sızan ve adının Ramazan C. olduğu belirlenen şahsı güçlükle uyandırırken, ısrarla Kızılağaç Mahallesi'nde değil Alanya ilçesinin Avsallar Mahallesinde olduğunu iddia etti. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından jandarma ekipleri şahsın yakınları gelinceye kadar olay yerinde bekledi.

"Size neresi lazım komutanım"

Bu sırada jandarma ile alkollü şahıs arasında ilginç ve tebessüm ettiren diyaloglar yaşandı. Ayakta durmakta güçlük çeken Ramazan C., "Biraz alkol kullanmış olabilirim. Biraz alkol kullanmış olabilirim. Evim Avsarlar Mezarlığının orada. Avsarlar burası" dedi.

Jandarmanın 'Burası neresi?' sorusunu tekrarlaması üzerine Ramazan C., "Size neresi lazım komutanım" diye karşılık verdi. Ramazan C., aracın kimin olduğu yönündeki soruya ise, "Benim üzerime kayıtlı bir araç var ama bizimkiler kullanıyor. Bu da benim üzerime kayıtlı. Bununla geldim" dedi.

Aracın park halinde olması nedeniyle alkollü şahsa cezai işlem uygulamayan jandarma ekipleri, yaptıkları idari işlemin ardından aracı olay yerine gelen sürücünün kardeşine teslim etti.