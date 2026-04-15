ALKÜ'de Sektör-Öğrenci Buluşması
ALKÜ'de Sektör-Öğrenci Buluşması

Alanya'da ALKÜ'nün düzenlediği etkinlikte 70 otel işletmesi öğrencilerle bir araya geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) iki gün sürecek "Sektör-Öğrenci Buluşması" etkinliği başladı.

ALKÜ tarafından Kestel Yerleşkesi Amfitiyatro alanında yapılan etkinlikte, çoğunluğu otel 70 işletme stant açtı.

Müzik şöleni ve yöresel Kazak dansı gösterisiyle başlayan etkinliğe RTÜK Başkanvekili Deniz Güçer, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Celil Kara, akademisyenler, öğrenciler ve firmaların temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kılıç, istihdam odaklı bir üniversite olduklarını belirterek, buluşmanın öğrencilerin kariyerleri için çok değerli olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından protokol, stantları gezerek sektör temsilcileri ve öğrencilerle sohbet etti.

Ardından RTÜK Başkanvekili Güçer, Alev Alatlı Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluştu. Burada medyanın dönüşümünü ve dijitalleşmenin geleceğini anlatan Güçer, bugünün fırsatlar kadar dezavantajlar da sunduğunu söyledi.

Güçer, öğrencilere bu fırsatları değerlendirmeleri konusunda önerilerde bulunarak, "Hiçbir mazeret ve bahane başarının yerini tutmayacaktır. Mazeretlere sığınmayarak çalışan bir insanın, bugüne kadar hiçbir sektörde başarısız olduğunu görmedim." diye konuştu.

Program, soru-cevap kısmının ardından Güçer'e plaket ve teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi
17 asırdır ayakta duruyor, çok az kişi biliyor Anadolu’nun en stratejik noktalarından 17 asırdır ayakta duruyor, çok az kişi biliyor! Anadolu'nun en stratejik noktalarından
Eski belediye başkan adayına müebbet hapis Eski belediye başkan adayına müebbet hapis
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Liverpool’u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde Liverpool'u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde

İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Şanlıurfa'da 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı, 1 gün önce gözaltına alınmış
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
