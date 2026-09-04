ALKÜ ile Saraybosna Üniversitesi akademik iş birliği için protokol imzaladı - Son Dakika
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ALKÜ ile Saraybosna Üniversitesi akademik iş birliği için protokol imzaladı

ALKÜ ile Saraybosna Üniversitesi akademik iş birliği için protokol imzaladı
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi arasında akademik ve eğitim alanlarında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek iki üniversitenin uluslararasılaşma vizyonlarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi arasında akademik ve eğitim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

ALKÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da "II. Uluslararası Anadolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu" ve "Uluslararası Rektörler Buluşması" düzenlendi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile ALKÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Diren Doğan katıldı.

Program kapsamında ALKÜ Rektörü Türkdoğan ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi, öğrenci ve akademisyen değişiminin desteklenmesi, ortak çalışmaların artırılması ve kurumların uluslararasılaşma vizyonlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

ALKÜ Rektörü Türkdoğan, Saraybosna'da önemli bir iş birliğine imza atmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile akademik ve eğitim alanlarında ikili iş birliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Türkdoğan, "Üniversitelerimiz arasındaki iş birliğinin öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yeni fırsatlar sunmasını, ortak çalışmalarımızı ve uluslararasılaşma vizyonumuzu daha da güçlendirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Alaaddin Keykubat, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALKÜ ile Saraybosna Üniversitesi akademik iş birliği için protokol imzaladı - Son Dakika

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