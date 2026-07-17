Alman Ella Kohlhas Müslüman Oldu - Son Dakika
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Alman Ella Kohlhas Müslüman Oldu

17.07.2026 14:56
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Almanya'da yaşayan Ella Kohlhas, Amasya'da Müslüman olup adını 'Ela' olarak değiştirdi.

Almanya'da yaşayan ve bir Türk ile evli olan Alman Ella Kohlhas, tatil için geldiği Amasya'nın Taşova ilçesinde Müslüman oldu.

Eşi Bilal Ceylan ile ziyaret ettiği Taşova İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle ve şahitlerin huzurunda kelime-i şehadet getiren Kohlhas, adını da "Ela" olarak değiştirdi.

Bilal Ceylan, eşinin İslam'ı seçmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "12 senedir beraberiz, 2 çocuğumuz var. Müslüman olması beni çok gururlandırdı, duygulandırdı. Bu seçimi ve Müslüman olmayı kendisi istedi. Ben zorlamadım veya 'Böyle olsun' demedim. Kendisi karar verdi. Eşim, 'Müslüman olmak istiyorum' diyerek bu kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alman Ella Kohlhas Müslüman Oldu - Son Dakika

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