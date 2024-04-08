Alman Hükümeti TikTok'ta Hesap Açtı - Son Dakika
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Alman Hükümeti TikTok'ta Hesap Açtı

Alman hükümeti, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtığını duyurdu. Federal Hükümet Sözcülüğünden yapılan açıklamada, günlük hükümet çalışmaları hakkında paylaşımlar yapılacağı belirtildi. Ayrıca, genç kullanıcılara hitap etmek için açılan TikTok hesabında, Federal Şansölye Olaf Scholz'un çalışmalarına ve hükümet politikasına ilişkin bilgilerin yanı sıra yorum, soru ve önerilere de yer verileceği ifade edildi.

08.04.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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Alman hükümeti, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtığını duyurdu.

Federal Hükümet Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Basın ve Enformasyon Dairesinin (BPA), diğer sosyal medya kanallarının yanı sıra TikTok platformunda açtıkları "@TeamBundeskanzler" hesabından günlük hükümet çalışmaları hakkında paylaşımda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, BPA'nın bu hesapla sosyal medya üzerinden siyaset hakkında daha fazla bilgi edinen ve bilgi alışverişinde bulunan vatandaşlara yönelik bilgi yelpazesini genişletmek istediği vurgulandı.

Özellikle genç kullanıcılara hitap etmek için açılan TikTok hesabında, Federal Şansölye Olaf Scholz'un çalışmalarına ve hükümet politikasına ilişkin bilgilere ek olarak yorum, soru ve önerilere de yer verileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, son zamanlarda ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola gibi kişilerin de kendi TikTok kanallarını açtıkları hatırlatıldı.

Almanya Başbakanı Scholz ise sosyal medya platformu X'ten TikTok etiketiyle yaptığı açıklamada, "Dans etmem. Söz." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alman Hükümeti TikTok'ta Hesap Açtı - Son Dakika

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