Almanya'da kamu çalışanlarından İsrail'e silah tedarikine son verilmesi çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da kamu çalışanlarından İsrail'e silah tedarikine son verilmesi çağrısı

Almanya'da yaklaşık 600 üst düzey kamu çalışanı, Başbakan Olaf Scholz'e yazdıkları mektupta İsrail'e silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Mektupta, Alman hükümetinden İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) desteğin devam etmesi istendi. Ayrıca, mektupta Almanya'nın İsrail'i Gazze'ye yardım ulaştırmak için gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı. Mektupta ayrıca, Alman hükümetinin eleştiren sesleri susturduğu ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığına dikkat çekildi.

08.04.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da bazı kamu çalışanları Başbakan Olaf Scholz'e yazdıkları mektupta İsrail'e silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Haber portalı Freiheitsliebe, yaklaşık 600 üst düzey kamu çalışanının Başbakan Scholz'e yazdığı mektubu yayımlandı.

Mektupta, Alman hükümetinden İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurması ve Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğin devam edilmesi istendi.

Almanya'nın İsrail'i, Gazze Şeridi'ne acilen yardım ulaştırılmasına izin vermeye ikna etmek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiği vurgulanan mektupta, "İsrail yaptırıma tabi tutulmalı ve Almanya kendi alanı dahilindeki uygun önlemleri derhal başlatmalıdır. Buna İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin dondurulması da dahildir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail hükümetinin uluslararası hukuku ihlal eden ve insanlık dışı eylemlerini eleştiren seslerin Alman hükümet tarafından sistematik olarak susturulduğuna dikkat çekilen mektupta, eleştirmenlerin ötekileştirilip "kriminalize" edildiğine ve Berlinale Film Festivali haftalık Filistin yanlısı gösterilerin de buna örnek olduğuna dikkat çekildi.

Mektupta, "Ayrıca görüşümüzü ifade etmemizle bağlantılı olarak suçlanma ve cezalandırılma korkusu da yaşıyoruz, bu nedenle imzacıların isimlerini bilinçli olarak açıklamıyoruz. Almanya'da anayasa ile korunan ifade özgürlüğünün 2023 ve 2024'te bu kadar kısıtlanmış olması, kendimizi bu adımı atmak zorunda hissetmemiz, rahatsız edici ve son derece kaygı verici gelişmedir." ifadeleri yer aldı.

Almanya'nın İsrail'in Gazze ve uluslararası hukuka aykırı olarak işgal ettiği diğer Filistin topraklarındaki politikasını siyasi, ekonomik ve askeri açıdan desteklediğine işaret edilen mektupta, "Bu nedenle federal çalışanlar olarak, bu hükümet politikasını eleştirmek, hükümetin anayasaya ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya uyması gerektiğini hatırlatmak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne neredeyse hiçbir hayati gıda maddesinin ulaştırılmasına izin vermediği belirtilen mektupta, "Böylece insanlığa karşı suç işleniyor ve Gazze Şeridi'nde tutulan yüzbinlerce Filistinli kadının kasten aç kalmasına neden oluyor." ifadesi kullanıldı.

Mektupta İsrail'in, uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak işgal altında tutulan Filistinli nüfusu sistematik ve yapısal olarak haklarından mahrum bırakan bir apartheid devleti olduğu vurgulandı.

Almanya, 2023 yılında İsrail'e 326,5 milyon avro değerinde silah ihracatını onaylamıştı.

İsrail'e gönderilen silahların yüzde 99'unun ABD ve Almanya'nın tedarik ettiği ve Almanya'nın ise ikinci büyük tedarikçi olduğu ortaya konmuştu.

Kaynak: AA

Olaf Scholz, Filistin, Hükümet, Almanya, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da kamu çalışanlarından İsrail'e silah tedarikine son verilmesi çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • KAYSERİ Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı için barış ve huzur temennisinde bulundu
    11:51 KAYSERİ Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı için barış ve huzur temennisinde bulundu

    KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak, bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu. Büyüksimitci, bayramın sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olacağına inandıklarını belirtti ve bayramın dargınlıkları unutturan, dayanışmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günler olduğunu vurguladı. Ayrıca, aile büyükleri, akrabalar, dostlar ve öksüz-yetimlerin daha fazla hatırlanması gerektiğini söyledi. Büyüksimitci, Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutladı ve bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.

  • Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Çay Üreticileri Sezona Hazırlanıyor
    11:50 Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Çay Üreticileri Sezona Hazırlanıyor

    2024 yılı yaş çay sezonu öncesi çay müstahsilleri, bakım, budama ve gübreleme işlemleri için çaylıklara girmeye başladı. Çay üreticileri, verimli bir sezon geçirmek için çaylarını budayarak işe başladı. Çay fiyatının yeterli seviyede açıklanmasını bekleyen üreticiler, gübre ve işçilik maliyetlerini göz önünde bulundurarak en az 20 TL çay fiyatı talep ediyor.

  • KESOB Başkanı: Ramazan Bayramı alışverişlerini küçük esnaftan yapalım
    11:49 KESOB Başkanı: Ramazan Bayramı alışverişlerini küçük esnaftan yapalım

    Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan alışverişlerin küçük esnaftan yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşları işletmelerin ayakta kalmasına katkı sağlamaya ve destek olmaya çağırdı.

  • Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
    11:49 Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

    Gemlik Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine, ilçe emniyet müdürü, polis amirleri, Belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törenin ardından çeşitli etkinliklerle kutlamalar devam edecek.

  • Kırşehir Futbol Kulübü TFF 3. Lig'e düştü
    11:48 Kırşehir Futbol Kulübü TFF 3. Lig'e düştü

    TFF 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Futbol Kulübü, Serik Spor maçının ardından matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Oynadığı 33 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 21 mağlubiyet alan Kırşehir temsilcisi, 22 puanla Bursaspor ve Adıyaman FK ile birlikte ligin bitimine 3 hafta kala düşmeyi garantiledi.

  • Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı coşkuyla kutlandı
    11:47 Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı coşkuyla kutlandı

    Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı coşkuyla kutlandı. Valilik önünde düzenlenen törene İl Emniyet Müdür Vekili Nejdet Çırak ve emniyet mensupları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.


10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
10:00 Kurultay için kararını verdi İYİ Parti’de Meral Akşener dönemi kapanıyor Kurultay için kararını verdi! İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi kapanıyor
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
08:22 Türkiye’nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor Türkiye'nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor
22:22 Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:00 Çin aslanı cinsi köpek, evdeki diğer köpeği kıskanınca sahibinin bacağını paramparça etti Çin aslanı cinsi köpek, evdeki diğer köpeği kıskanınca sahibinin bacağını paramparça etti
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
23:55 Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
23:03 Dursun Özbek’ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk Dursun Özbek'ten yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası ilk sözler: Dünyaya mahcup olduk
22:56 Wanda Nara’dan Fenerbahçe’nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir Wanda Nara'dan Fenerbahçe'nin sahayı terk ettiği Süper Kupa maçı yorumu: Futbol cesurlar içindir
22:44 Fenerbahçe’den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den Süper Kupa maçı sonrası açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 11:52:34. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da kamu çalışanlarından İsrail'e silah tedarikine son verilmesi çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement