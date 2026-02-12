Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'nın Kiel şehrinde gerçekleştirdiği liman ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Kiel'de liman ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntülere de yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Alman Limanında Türk Deniz Görev Kuvveti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?