Alman ve Fransız Bakanlar Sednaya'yı Ziyaret Etti

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- Alman ve Fransız dışişleri bakanlarından Sednaya Hapishanesi'ne ziyaret

ŞAM - Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Suriye'nin başkenti Şam'da "Esad'ın işkence merkezi" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile birlikte yeni Suriye yönetimi ile görüşmek üzere başkent Şam'a geldi. Bakan Baerbock ve Barrot ile AB Suriye Heyeti Başkanı Michael Unmacht, Esad rejiminin muhaliflere karşı işlediği suçların simgesi haline gelen Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret etti. İki bakan ve AB yetkilisine Suriyeli sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler eşlik etti. Baerbock, Barrot ile AB Suriye Heyeti Başkanı Unmacht, hücreleri ve tutukluların cansız bedenlerinin geçirildiği pres makinesini inceledi. Beyaz Baretliler'den yapılan açıklamaya göre Baerbock, Barrot ve Unmacht; tutuklular, mağdurlar ve kayıp kişilerle dayanışmalarını ifade etti, hapishanedeki işkence izleri karşısında şok olduklarını belirterek mağdurlar ve aileleri için adaletin sağlanması, işkence suçlarının işleyenlerin cezasız bırakılmaması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

AB'den bakan düzeyindeki ilk ziyaret

Bakanlar daha sonra Başkanlık Sarayı'nda Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş- Şara ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair henüz açıklama yapılmadı. Söz konusu ziyaret, Avrupa Birliği'nden Suriye'ye yapılan bakan düzeyindeki ilk ziyaret oldu.