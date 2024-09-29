Alman Ziyaretçi İslamiyet'i Seçti

Arkadaşlarını ziyarete geldiği Zonguldak'ta İslamiyet'i araştıran Alman uyruklu kişi, Müslüman oldu.
Kozlu ilçesinde ziyarete geldiği arkadaşlarının yaşamından etkilenen Alman vatandaşı Barbara D, İslamiyet'i araştırdıktan sonra Müslüman olma kararı aldı.
İlçe Müftüsü Hafız Recep Apaydın'ı ziyaret eden Barbara, burada düzenlenen ihtida töreniyle kelimeişehadet getirerek İslamiyet'e girdi.
Müftü Apaydın, Emine ismini alan Barbara'ya İhtida Belgesi'ni verdi, Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.
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