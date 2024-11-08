Almanların Yeni Hükümete İhtiyacı Var

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Almanya'da yapılan bir anket, 10 kişiden 6'sının mevcut koalisyon hükümetinin sona ermesinden yana olduğunu ortaya koydu.

Alman kamu kurumu ARD'nin yaptırdığı ankete göre, trafik ışığı olarak adlandırılan mevcut koalisyonun dağılmasından en çok Hür Demokrat Parti (FDP) sorumlu tutulurken, Sosyal Demokrat Partisi (SPD) destekçileri, partilerinden olan mevcut Başbakan Olaf Scholz'ün tekrar aday olmasına şüpheyle yaklaşıyor.

Ankete göre, Almanların çoğunluğu trafik ışığı koalisyonunun artık sona ermesini memnuniyetle karşılıyor.

Ankete katılanların yüzde 59'u koalisyonun sona ermesinin çok iyi ya da iyi olduğu, yüzde 36'sı tam aksi yönde görüş belirtirken, sadece yüzde 14'lük kesim hükümetin çalışmalarından memnun olduğunu ifade etti.

En son yapılan seçim anketlerine göre, CDU/CSU Birlik Partileri'nin oy oranı yüzde 34, Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 18, SPD yüzde 16, Yeşiller yüzde 12, Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) yüzde 6, FDP yüzde 5 ve diğerleri yüzde 9 olarak sıralanıyor.

Federal Mecliste erken seçim tartışmaları

Trafik ışığı koalisyonunun başarısız olmasının ardından Federal Meclis'te yeni seçimlerin ne zaman yapılması gerektiği konusunda tartışma yaşanıyor.

SPD ve Yeşiller, Başbakan Scholz'un (SPD) 15 Ocak'ta parlamentodan güvenoyu isteme planını savunuyor.

Yeni seçimin Mart 2025'te yapılması beklenirken, muhalefet partileri ise şiddetle bu tarihin öne alınmasını istiyor.