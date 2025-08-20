Almanların Yüzde 65'i Silah İhracatını Destekliyor

Almanya'da yapılan ankete göre halkın yüzde 65'i, hükümetin Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını durdurmasını destekliyor.

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov, Alman hükümetinin Gazze'yle ilgili kararlarına ilişkin anket yaptı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 65'i, Almanya'nın, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını durdurmasını desteklerken yüzde 19'u bu kararı yanlış buldu, yüzde 16'sı ise konuyla ilgili değerlendirme yapmayacağını belirtti.

Katılımcıların yüzde 45'i, Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına karşı çıkan Alman hükümetinin politikasını doğru, yüzde 32'si hatalı buldu, yüzde 23'ü ise bu soruyla ilgili yorum yapmadı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylamıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 8 Ağustos'ta İsrail'in bu kararının ardından Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurmuştu.