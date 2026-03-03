Almanya, ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısını Eleştirdi

Almanya'da hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Matthias Miersch, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıda uluslararası hukuka uymadığını söyledi.

Miersch, Federal Meclis'te yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'da sivil halkın korunması ve bu konuda her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Miersch, aynı zamanda bölgede çatışmaların yayılmasının önlenmesini istedi.

Miersch, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına işaret ederek, "Tartışmalar var, ancak bildiklerimizin ışığında şu an için uluslararası hukuka uyulmadığı kesindir." dedi.

Bunu uluslararası düzenin var olmasına ihtiyaç duyan ülkelerin açıkça ifade etmesi gerektiğini belirten Miersch, bunu dile getirmenin İran rejiminin arkasında göz yaşı döküldüğü anlamına gelmediğini vurguladı.

Miersch, İran'da bir gelecek inşa etmek için her şeyin yapılması gerektiğini, bunun da kesinlikle müzakere masasında gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

"Uluslararası hukuka karşı çıkmak Almanya'nın temel güvenlik çıkarlarını ihlal etmektir"

SPD Milletvekili Rolf Mützenich de ülke basınına yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, İsrail hükümetinin saldırının gerekçelerine ilişkin bulguları kamuoyuyla paylaşması gerektiğini, bu yapılmadığı sürece şüphelerin devam edeceğini belirtti.

Mützenich, Amerikan hükümetinin de İran'ın nükleer programı üzerine yapılan müzakerelerin neden sonuçsuz kaldığını açıklaması gerektiğinin altını çizerek, Ummanlı arabulucunun son günlerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıkladığına işaret etti.

Yeşiller Partili siyasetçi Jürgen Trittin de Alman hükümetinin İran ile ilgili gelişmeler konusunda başarısız kaldığını belirterek, "Şu anda uluslararası hukuka açıkça karşı çıkmak, Almanya'nın temel güvenlik çıkarlarını ihlal etmektir." yorumunu yaptı.

Trittin, İran lideri Ali Hamaney'in ve generallerin arkasından kimsenin gözyaşı dökmediğini ifade ederek, "Ancak onların öldürülmesi uluslararası hukuka uygun değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD'nin saldırılarının uzun süredir devam eden terör ve nükleer tehdit döngüsünü sona erdirmeyi amaçladığını ileri sürmüştü.

Merz, ortaklar ve müttefiklere ders verme zamanının olmadığını bildirerek "Tüm şüphelerimize rağmen, birçok hedeflerini paylaşıyoruz." ifadesini kullanmıştı.