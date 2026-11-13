Almanya, Abu Dabi'deki ilk Ukrayna barış görüşmelerine katılacak

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılması beklenen ilk görüşmelere ülkesinin de katılacağını bildirdi.

Merz, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimleri değerlendirdi.

Avrupa'nın da temsil edileceği ilk barış görüşmelerinin gelecek haftalarda yapılacağını belirten Merz, "Bu, bizim için her zaman bir ön koşul olmuştur; Avrupa olmadan Avrupa hakkında, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşulamaz. Bu görüşmelerin, bu hafta Abu Dabi'de bulunan Avrupa ülkeleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Almanya'nın da bu görüşmelerde yer alacağı kesin. Elbette orada da ortak Avrupa çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Barış müzakerelerinde belirli ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Merz, Alman danışmanların dün ABD Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüştüğünü ve ABD'li yetkililerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşme hakkında kendilerine bilgi verdiğini aktardı.

Rusya ile müzakereye hazır olduklarını ancak görüşmelerin güçlü bir konumdan yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Merz, bunun için Ukrayna'nın gelecekte de kendisini başarıyla savunabilecek durumda olması gerektiğini ifade etti.

Avrupa'nın Ukrayna'nın hem mali hem de askeri açıdan en önemli destekçisi olduğunu dile getiren Merz, bu desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

"Mesele, hepimizin güvenliğidir. Dolayısıyla herkes bu konuda adil bir şekilde katkıda bulunmalıdır." diyen Merz, gelecek hafta Berlin'de Ukrayna'ya destek veren "Gönüllüler Koalisyonu" kapsamında 20'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geleceğini söyledi.

Toplantıda 2027 yılında Ukrayna'nın savunma harcamalarının nasıl finanse edileceğini ele alacaklarını belirten Merz, yaklaşan barış görüşmeleri konusunda da ortak bir tutum belirlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Çin'de Putin ile Ukrayna konusunu görüşmesinin planlandığını hatırlatan Merz, Avrupa'nın bu sürecin dışında bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Merz, ABD yönetimine seslenerek "Lütfen sürprizler yapmayın. Avrupa ve Ukrayna ile çalışmaya devam edin ve Ukrayna'da gerçek bir barış için birlikte çalışalım." ifadelerini kullandı.

Trump ile geçen hafta telefonda görüştüğünü ve konuyu ele aldıklarını aktaran Merz, dış politika danışmanlarının da ABD'li yetkililerle yakın temas halinde olduğunu belirtti.