Almanya Adalet Bakanı Hubig, UCM yaptırımını Nobel gününde 'acı ironi' diye niteledi

Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig, ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararı almasına tepki göstererek, bunun uluslararası hukuk ve kurallara dayalı dünya düzeni açısından "karanlık bir gün" olduğunu belirtti.

Bakan Stefanie Hubig, ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırım kararı almasının ardından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin gerilimi bir adım daha tırmandırdığını ifade etti.

Hubig, "Bugün, uluslararası hukuk ve kurallara dayalı bir dünya düzeni fikri için karanlık bir gün." dedi.

Yaptırımların Mahkemenin eski yargıcına Nobel Barış Ödülü'nün verildiği gün uygulanmasının "acı bir ironi" oluşturduğunu söyleyen Hubig, UCM'nin barış ve adalet açısından taşıdığı öneme işaret etti.

Alman Adalet Bakanı, "Uluslararası Ceza Mahkemesi bir barış projesiydi ve hala da öyle. Çünkü barış, adaletle sağlanır. Adalet ise en ağır haksızlıkların da cezalandırılmasını gerektirir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ceza hukukunun gelişiminde ABD'nin tarihsel rolüne işaret eden Hubig, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Nazi rejiminin başlıca sorumlularının Nürnberg'de yargılanması için çaba gösteren ülkenin ABD olduğunu söyledi.

Hubig, ABD'nin geçmişte uluslararası ceza hukukunun hayata geçirilmesine katkı sağlarken bugün bu anlayışı ortadan kaldırmaya yönelmesinin "akıl almaz" bir durum olduğunu dile getirdi.

Almanya'nın kuruluşundan bu yana UCM'yi desteklediğini vurgulayan Hubig, ülkesinin Mahkemeye desteğini sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hubig, uluslararası ceza hukuku ve UCM'nin taşıdığı önemin bu mekanizmalardan vazgeçilemeyecek kadar büyük olduğunu kaydetti.