Almanya, Amnesty'nin Raporunu Ciddiye Aldı - Son Dakika
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Almanya, Amnesty'nin Raporunu Ciddiye Aldı

Almanya, Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'in Gazze'deki eylemlerine dair soykırım iddialarını değerlendirdi.

06.12.2024 19:48
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty International), İsrail'in Gazze'deki eylemleri ile yetkililerin açıklamalarının soykırım niyeti ve suçunu ortaya koyduğu rapordaki iddiaları ciddiye aldıklarını söyledi.

Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Gazze'deki son durumu ve Uluslararası Af Örgütünün İsrail'i suçlayan son raporunu değerlendirdi.

Rapor üzerinde çalıştıklarını belirten Fischer, "Burada yer alan iddiaları çok ciddiye alıyoruz ve bunları analiz etme sürecindeyiz." dedi.

Rapordaki bazı konuların son hafta ve aylarda burada da ele alındığını aktaran Fischer, İsrail hükümetinden sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini daha iyi yerine getirmesini ve Gazze'deki askeri operasyonlarını buna göre uyarlamasını talep ettiklerini belirtti.

Fischer, "Elbette Gazze'deki dramatik insani durumdan derin endişe duyuyoruz. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardımlar akıtması yönündeki taahhüdünü yerine getirmesini beklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunma amaçlı hareket ettiğini savunan Fischer, "Bunun uluslararası hukuka uygun olarak yapılması gerektiği açıktır. Bunu da İsrail'e net bir şekilde söylüyoruz." diye konuştu.

Soykırım konusunun da burada birçok kez ele alındığını aktaran Fischer, bu konuda bir etnik grubu açık bir şekilde yok etmeyi ön koşul olarak gördüklerini, ancak bu açık niyeti görmediğini, bu yüzden raporun vardığı sonuçlara katılmadığını ileri sürdü.

Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Chrstiane Hoffmann da İsrail'e uluslararası hukuka uyulması gerektiğini söylediklerini belirterek, "Soykırım Sözleşmesi, ulusal, etnik, ırksal veya dini grupları tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle işlenen eylemleri yasaklıyor. Alman hükümetinin görüşüne göre, burada bu yok." dedi.

Hoffmann, ancak bu çatışmada sivil halkın korunmasının mümkün olduğunca azami düzeye çıkarılmasının her zaman önemli olduğunu, bu konuyu İsrail ile görüştüklerini kaydetti.

Uluslararası Af Örgütünün raporu

Uluslararası Af Örgütünün hazırladığı rapora göre, İsrail'in Gazze'deki eylemleri ile yetkililerin açıklamaları, soykırım niyeti ve suçunu ortaya koyuyor.

Örgütün, "Kendinizi alt insan gibi hissediyorsunuz: İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımı" başlıklı raporunda, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası başlattığı Gazze saldırılarını hiçbir hesap vermeden sürdürdüğü ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını inceleyen rapor, can kayıplarını ve yıkımın büyüklüğünü değerlendirirken uluslararası hukuk tarafından yasaklanan eylemlerin üst düzey yetkililer tarafından talep edildiğini de tespit etmişti.

Soykırım suçu için bir grubun kısmen ya da tamamen yok edilmesi gerekmediği, soykırım niyetinin yeterli olduğu belirtilen raporda, İsrail'in 7 Ekim 2023-Temmuz 2024 döneminde Gazze'deki eylemleri incelenmişti.

Rapor hazırlanırken 212 kişiyle görüşme yapılmış ve uydu fotoğrafları da dahil görsel kanıtlar ele alınmıştı.

Bu kapsamda İsrailli hükümet yetkilileri ve askeri yetkililerin açıklamaları da değerlendirilirken bu açıklamalara ilişkin raporlar, İsrail'e de sunulmuştu. Af Örgütü, İsrail'den ise yanıt gelmediğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, Amnesty'nin Raporunu Ciddiye Aldı - Son Dakika

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