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Almanya, aşırı sağcı liderin ülkeye girişini engellemeyi değerlendiriyor - Son Dakika
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Almanya, aşırı sağcı liderin ülkeye girişini engellemeyi değerlendiriyor

Almanya İçişleri Bakanlığı, Avusturya'daki aşırı sağcı Kimlikçi Hareketinin eski lideri Martin Sellner'e ülkeye giriş yasağı getirilmesini incelemektedir. Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nda bu konu gündeme gelmiş ve bakanlık temsilcisi tarafından incelendiği belirtilmiştir. Almanya'da aşırı sağa tepki olarak sokaklarda protestolar düzenlenmiştir.

Almanya, aşırı sağcı liderin ülkeye girişini engellemeyi değerlendiriyor
23.01.2024 - 17:19,
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Almanya İçişleri Bakanlığı'nın, Avusturya'daki aşırı sağcı Kimlikçi Hareketinin eski lideri Martin Sellner'e ülkeye giriş yasağı getirilmesini incelediği bildirildi.

Sol Parti Milletvekili Martina Renner, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nda hükümetin Sellner'in ülkeye girişini engellemek için önlem alıp almayacağı sorusunun gündeme geldiğini belirterek, komisyonda hazır bulunan Almanya İçişleri Bakanlığı temsilcisinin bu konun incelendiğini aktardığını ifade etti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Philipp Amthor da bakanlığın bu incelemesini gerekli ve önemli bulduğunu söyleyerek, "Kendisini savunan demokrasimizde genel olarak anayasal düzenimize karşı herhangi bir kışkırtmaya izin vermemeliyiz. Özellikle de Martin Sellner gibi yabancı aşırılık yanlılarına." dedi.

Amthor, Sellner'in kendisini mağdur olarak göstermesine engel olmak için özellikle bunun hukuki açıdan titizlikle incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın Postdam şehrinde Kasım 2023'te AfD politikacılarının ve bazı Hristiyan Demokrat Partisi üyelerinin, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan zorla sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine gizlice görüştükleri ocak ayı başında ortaya çıkmıştı.

Avusturya'daki Kimlikçi Hareketinin eski lideri Martin Sellner'in de katıldığı bu toplantıda, sığınmacıların, ülkede kalma hakkı bulunan yabancıların ve Avrupa kültürünü benimsemeyen Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesini öngören bir planın görüşüldüğü belirtilmişti.

Gizli görüşmenin ortaya çıkması üzerine ülkede AfD'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar başlamış, halk da son dönemde aşırı sağa ve AfD'ye tepki için göstermek için sokaklara çıkmıştı.

Kaynak: AA
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