Almanya Başbakanı Merz, yapay zekada dış sağlayıcılara bağımlılığa karşı uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Almanya Başbakanı Merz, yapay zekada dış sağlayıcılara bağımlılığa karşı uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dijital bağımsızlığın tek yolunun Almanya ve Avrupa'nın kendi yapay zeka sistemlerini üretmesi olduğunu söyledi. Zirvede sunulan 18 maddelik plan, 2030'a kadar süper bilgisayar kapasitesinin 4 katına çıkarılmasını öngörüyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yeni teknolojilerin dünyayı değiştirdiği bir dönemde "dijital bağımsızlığı" korumanın tek yolunun, Almanya ve Avrupa'nın kendi yapay zeka sistemlerini bir an önce üretmesi olduğunu söyledi.

Alman hükümeti tarafından başkent Berlin'de düzenlenen 2 günlük "Dijital Zirve", "Yapay Zekayı Şekillendirmek" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Zirvede, çeşitli ülkelerden hükümet ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, uzmanlar ve teknoloji girişimcileri bir araya gelerek, yapay zeka teknolojisinin sunduğu fırsatları ve taşıdığı riskleri tartışıyor.

Almanya Başbakanı Merz, zirvenin ilk gününde yaptığı konuşmada, yeni teknolojilerin dünyayı değiştirdiği bir dönemde "dijital bağımsızlığı" korumanın tek yolunun, Almanya ve Avrupa'nın kendi yapay zeka sistemlerini bir an önce üretmesi olduğunu dile getirdi.

Yapay zekanın, ekonomi ve devlet kademelerine entegre olduğu bu dönemde, dış sağlayıcılara bağımlı kalmanın ekonomik ve siyasi kontrolü kaybetme riski taşıdığı uyarısında bulunan Merz, dijital egemenliğin küresel ölçekte artık gerçek bir "varoluş sorunu" haline geldiğini vurguladı.

Merz, dijital politikada son bir yılın teknolojik gelişmeler açısından adeta "ışık yılı" hızında ilerlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılması noktasında ne pahasına olursa olsun üçüncü taraflara tamamen bağımlı hale getirilmekten kaçınmalıyız. Nihai hedefimiz; donanımdan yazılıma kadar tüm değer zinciri boyunca teknolojiyi bağımsız, güvenli ve otonom bir şekilde üretebilmek ve yönetebilmektir."

Dijital dönüşümün, insan odaklı ve Avrupa değerlerine uygun şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Merz, teknolojik ilerleme karşısında siyasi kurumların yavaş kaldığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.

Kurumsal süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü anlatan Merz, "Kurumlarımızın hızı, insan yaşamının ve toplumsal temel değerlerin korunması ihtiyacından kaynaklanmaktadır." dedi.

Merz, Almanya'nın kısa vadede sanayiye uygulanabilir yapay zeka modellerini destekleyeceğini, uzun vadede de fiziksel yapay zeka gibi geleceğin teknolojilerine yatırımı artıracağını açıklayarak, Fransa, Kanada, Singapur, Japonya ve Güney Kore gibi benzer vizyona sahip ülkelerle tedarik zincirini çeşitlendirmek ve küresel kuralların belirlenmesinde rol oynamak adına işbirliklerini derinleştireceklerini kaydetti.

Ülkesinin, ABD ve Çin'e karşı yapay zeka yarışında eksikliklerinin farkında olduklarını belirten Merz, devletin ve ekonominin kapsamlı şekilde modernizasyonu için teknolojik seferberliği hızlandıracaklarının sözünü verdi.

"Yapay zeka ulusu 2030" vizyonu

Geçen yıl göreve geldikten sonra ülkede bir Dijitalleşme ve Modernizasyon Bakanlığı kuran Merz hükümeti, bu stratejiyle Hollanda ve Danimarka gibi dijital dönüşümde daha hızlı yol alan Avrupa ekonomileriyle arasındaki farkı kapatmayı amaçlıyor.

Bu vizyon doğrultusunda kurulan Yapay Zeka Görev Gücü, 6 farklı çalışma grubunda tüm bakanlıkların temsilcilerini bir araya getirerek, Almanya'nın küresel yarışta yeniden konumlandırılmasını sağlayacak "2030 Yapay Zeka Ulusu" nihai raporunu zirvede sundu.

Raporda, ABD ve Çin ile açılan farkı kapatmak için gelecek 12 ila 18 ayın kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Hükümetin, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak adına 18 maddelik eylem planının hazırlandığı raporda, yapay zeka çalışmalarının temelini oluşturan veri işleme ve süper bilgisayar kapasitesinin 2030'a kadar 4 katına çıkarılması taahhüt ediliyor.

Aynı süreçte ülke ekonomisinin omurgasını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) en az yüzde 55'inin, yapay zeka teknolojilerini iş süreçlerine entegre etmesi planlanıyor.

Kamuda dijital dönüşüm hedefi kapsamında, federal kurumların ve bakanlıkların en az yüzde 90'ının, temel görevlerinde üretken yapay zeka uygulamalarını aktif olarak devreye alması zorunlu hale getiriliyor.

Avrupa merkezli bağımsız dil modellerinin teşvik edileceği yeni dönemde, sanayide robotik uygulamalar ve start-up finansmanları da güçlü şekilde desteklenecek. Sağlık ve savunma gibi hassas sektörler için güvenli test alanları kurulurken, Kanada ortaklığıyla hayata geçirilen "Almanya Yapay Zeka Emniyet ve Güvenlik Enstitüsü"nün operasyonel kapasitesi genişletilecek.

Yapay Zeka Görev Gücü, teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlamak amacıyla en az 3 ayda bir toplanarak, süreci dinamik şekilde takip edecek.

Kaynak: AA
BilgisayarYapay ZekaTeknolojiPolitikaAlmanyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Halk otobüsü şoförü, ATM’nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi Halk otobüsü şoförü, ATM'nin verdiği 4 bin 900 avroyu sahibini bulup geri verdi
İrem Derici’nin Kars 36 Spor’a bağışı olay oldu İşin aslı başka çıktı İrem Derici'nin Kars 36 Spor'a bağışı olay oldu! İşin aslı başka çıktı
Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti İran’ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! İran'ın açıklaması piyasaları hareketlendirdi
İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: Eşim iftiranın ardından intihar etti İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde intihar eden çalışanın eşi: Eşim iftiranın ardından intihar etti
Işın Karaca 75 kilo verdi Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı Işın Karaca 75 kilo verdi! Zayıflama sırrını duyanlar şaşırdı
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
20:28
Mbappe’den Arda Güler’e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 22:41:02. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Merz, yapay zekada dış sağlayıcılara bağımlılığa karşı uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android