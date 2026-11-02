Almanya Başbakanı Merz, yapay zekada dış sağlayıcılara bağımlılığa karşı uyardı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yeni teknolojilerin dünyayı değiştirdiği bir dönemde "dijital bağımsızlığı" korumanın tek yolunun, Almanya ve Avrupa'nın kendi yapay zeka sistemlerini bir an önce üretmesi olduğunu söyledi.

Alman hükümeti tarafından başkent Berlin'de düzenlenen 2 günlük "Dijital Zirve", "Yapay Zekayı Şekillendirmek" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Zirvede, çeşitli ülkelerden hükümet ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, uzmanlar ve teknoloji girişimcileri bir araya gelerek, yapay zeka teknolojisinin sunduğu fırsatları ve taşıdığı riskleri tartışıyor.

Almanya Başbakanı Merz, zirvenin ilk gününde yaptığı konuşmada, yeni teknolojilerin dünyayı değiştirdiği bir dönemde "dijital bağımsızlığı" korumanın tek yolunun, Almanya ve Avrupa'nın kendi yapay zeka sistemlerini bir an önce üretmesi olduğunu dile getirdi.

Yapay zekanın, ekonomi ve devlet kademelerine entegre olduğu bu dönemde, dış sağlayıcılara bağımlı kalmanın ekonomik ve siyasi kontrolü kaybetme riski taşıdığı uyarısında bulunan Merz, dijital egemenliğin küresel ölçekte artık gerçek bir "varoluş sorunu" haline geldiğini vurguladı.

Merz, dijital politikada son bir yılın teknolojik gelişmeler açısından adeta "ışık yılı" hızında ilerlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılması noktasında ne pahasına olursa olsun üçüncü taraflara tamamen bağımlı hale getirilmekten kaçınmalıyız. Nihai hedefimiz; donanımdan yazılıma kadar tüm değer zinciri boyunca teknolojiyi bağımsız, güvenli ve otonom bir şekilde üretebilmek ve yönetebilmektir."

Dijital dönüşümün, insan odaklı ve Avrupa değerlerine uygun şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Merz, teknolojik ilerleme karşısında siyasi kurumların yavaş kaldığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi.

Kurumsal süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü anlatan Merz, "Kurumlarımızın hızı, insan yaşamının ve toplumsal temel değerlerin korunması ihtiyacından kaynaklanmaktadır." dedi.

Merz, Almanya'nın kısa vadede sanayiye uygulanabilir yapay zeka modellerini destekleyeceğini, uzun vadede de fiziksel yapay zeka gibi geleceğin teknolojilerine yatırımı artıracağını açıklayarak, Fransa, Kanada, Singapur, Japonya ve Güney Kore gibi benzer vizyona sahip ülkelerle tedarik zincirini çeşitlendirmek ve küresel kuralların belirlenmesinde rol oynamak adına işbirliklerini derinleştireceklerini kaydetti.

Ülkesinin, ABD ve Çin'e karşı yapay zeka yarışında eksikliklerinin farkında olduklarını belirten Merz, devletin ve ekonominin kapsamlı şekilde modernizasyonu için teknolojik seferberliği hızlandıracaklarının sözünü verdi.

"Yapay zeka ulusu 2030" vizyonu

Geçen yıl göreve geldikten sonra ülkede bir Dijitalleşme ve Modernizasyon Bakanlığı kuran Merz hükümeti, bu stratejiyle Hollanda ve Danimarka gibi dijital dönüşümde daha hızlı yol alan Avrupa ekonomileriyle arasındaki farkı kapatmayı amaçlıyor.

Bu vizyon doğrultusunda kurulan Yapay Zeka Görev Gücü, 6 farklı çalışma grubunda tüm bakanlıkların temsilcilerini bir araya getirerek, Almanya'nın küresel yarışta yeniden konumlandırılmasını sağlayacak "2030 Yapay Zeka Ulusu" nihai raporunu zirvede sundu.

Raporda, ABD ve Çin ile açılan farkı kapatmak için gelecek 12 ila 18 ayın kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Hükümetin, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak adına 18 maddelik eylem planının hazırlandığı raporda, yapay zeka çalışmalarının temelini oluşturan veri işleme ve süper bilgisayar kapasitesinin 2030'a kadar 4 katına çıkarılması taahhüt ediliyor.

Aynı süreçte ülke ekonomisinin omurgasını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) en az yüzde 55'inin, yapay zeka teknolojilerini iş süreçlerine entegre etmesi planlanıyor.

Kamuda dijital dönüşüm hedefi kapsamında, federal kurumların ve bakanlıkların en az yüzde 90'ının, temel görevlerinde üretken yapay zeka uygulamalarını aktif olarak devreye alması zorunlu hale getiriliyor.

Avrupa merkezli bağımsız dil modellerinin teşvik edileceği yeni dönemde, sanayide robotik uygulamalar ve start-up finansmanları da güçlü şekilde desteklenecek. Sağlık ve savunma gibi hassas sektörler için güvenli test alanları kurulurken, Kanada ortaklığıyla hayata geçirilen "Almanya Yapay Zeka Emniyet ve Güvenlik Enstitüsü"nün operasyonel kapasitesi genişletilecek.

Yapay Zeka Görev Gücü, teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlamak amacıyla en az 3 ayda bir toplanarak, süreci dinamik şekilde takip edecek.