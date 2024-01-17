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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna konusunda görüştü - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna konusunda görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesi ve Orta Doğu'daki durum ele alındı. Scholz ve Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayarak Ukrayna'ya mali, askeri ve insani desteğin sürdürülmesi konusunda anlaştılar. Ayrıca Almanya'nın 2024 yılında Ukrayna'ya yedi milyar avrodan fazla askeri malzeme yardımı yapacağı belirtildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna konusunda görüştü
17.01.2024 - 01:47,
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Scholz'un, Biden ile Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesi ve Orta Doğu'daki durumu görüştükleri ifade edildi.

Şansölye Scholz ve Başkan Biden'in, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırısını kınama ve Ukrayna'ya mali, askeri ve insani desteğin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık olduklarını belirtildi.

Açıklamada Almanya'nın 2024 yılında Ukrayna'ya yedi milyar avrodan fazla askeri malzeme yardımında bulunacağı vurgulandı.

Kaynak: AA
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