Almanya Başbakanı Scholz: Dünyanın değişimine ayak uydurmalıyız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dünyanın hızla değiştiğini ve ülkesinin de buna ayak uydurarak değişmesi gerektiğini söyledi.

Scholz, bu akşam ülkedeki televizyonlarda yayımlanacak yeni yıl mesajında, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşa işaret ederek, "Dünyamız daha huzursuz ve daha çetin hale geldi." dedi.

Alman halkının endişelerini ve memnuniyetsizliklerini ciddiye aldığını belirten Scholz, "Dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. Bu yüzden biz de değişmeliyiz. Bu çoğumuzu endişelendiriyor. Bazıları için de bu memnuniyetsizliğe neden oluyor. Bunu ciddiye alıyorum. ve aynı zamanda Almanya olarak bunu aşacağımızı da biliyorum." ifadelerini kullandı.

Scholz bir yıl önce fiyatların artacağından korktuğunu, elektrik kesintileri ve soğuk konutlardan endişe edildiğini aktararak, "Gelişmeler farklı oldu. Enflasyon düştü. Ücretler ve emekli maaşları artıyor. Gaz depolama tesislerimiz bu kış için ağzına kadar dolu." dedi.

Başbakan Scholz, zamanında hazırlık yapıldığı için bu konuda başarı sağlandığını ve ülkede yatırımlara devam edileceğini kaydetti.

Avrupa'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, "Avrupa Birliği (AB) bizi güçlü kılıyor. AB birlik içinde davranırsa 400 milyondan fazla vatandaş adına hareket etmiş olur. İleride on milyara ulaşacak olan sekiz milyar insanın yaşadığı dünyada bu gerçek bir ağırlıktır." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden Avrupa'nın birlik içinde ve güçlenerek çıkmasının önemli olduğunu ifade eden Scholz, "Çünkü kıtamızın doğusundaki (Rusya) savaş bitmedi. Ortadoğu'daki silahlı çatışma da öyle. Önümüzdeki yıl ABD'de de başkanlık seçimleri yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, bilim insanından hemşireye, polisten paket taşıyıcısına, emekliden meslek eğitimi yapan gence kadar ülkede her meslek grubuna ihtiyaç duyulduğunu belirterek, insanların birbirine saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Başbakan Scholz, "Bunun bilincine varırsak, birbirimize bu saygıyla davranırsak, o zaman gelecekten korkmamıza gerek kalmaz. O zaman 2024 ülkemiz için iyi bir yıl olabilir." şeklinde konuştu.