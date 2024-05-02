Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı

Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Görüşmede Orta Doğu'daki durum, geleceğe yönelik perspektifler, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes çabaları değerlendirildi. Ayrıca Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımın daha da iyileştirilmesi konuşuldu.

02.05.2024 14:13
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Bücher'in yaptığı açıklamaya göre, Şansölye Scholz ve Başbakan Netanyahu, Orta Doğu'daki duruma ve geleceğe yönelik perspektiflere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İki başbakanın telefon görüşmesinde Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılmasına ve ateşkese ilişkin çabalar değerlendirildi. Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımın daha da iyileştirilmesi de görüşüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

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