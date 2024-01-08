Almanya Başbakanı Ukrayna\'ya daha fazla destek çağrısı yaptı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini Ukrayna'ya bu yıl daha fazla destek vermeye çağırdı.

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ile Berlin'de bir araya gelen Scholz, düzenlenen ortak basın toplantısında, "AB üyesi ülkelerin çoğunluğu tarafından Ukrayna için şu ana kadar planlanan silah sevkiyatı her halükarda çok küçük. Bu nedenle Avrupa Birliği'ndeki müttefiklerimize Ukrayna lehine çabalarını arttırmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Scholz, Avrupa'nın Ukrayna'nın, özgürlüğün, uluslararası hukukun ve değerlerinin yanında olduğunu göstermesi gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın ABD'den sonra Ukrayna'nın en güçlü destekçisi konumunda olduğunu hatırlatan Şansölye Scholz, Ukrayna'ya sadece bu yıl için 8 milyar avro değerinde silah ve malzeme tedariki için hazırlık yapıldığını aktardı.

Scholz, Almanya'daki çiftçilerin protestolarına da değinerek, "Açıkçası, eleştiri demokrasinin bir parçasıdır, gereklidir ve kimse bundan şikayet etmemelidir. Ben kesinlikle şikayet etmiyorum. Elbette amaç her yolu meşru kılmaz, bu nedenle hükümetin çiftçilere uyum sağlamak için uzun bir yol kat ettiği gerçeğini göz önünde bulundurarak, ılımlılığın ve ölçülülüğün korunmasının da önemli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden de AB'yi genişlemeye uygun hale getirmeye çalışacaklarını belirterek, "Hukukun üstünlüğünün Avrupa'nın her yerinde tam ve eksiksiz şekilde işlemesini sağlamak için çalışacağız. Kendimize özgü tartışma kültürümüzle Avrupa'yı gelecekte de barış ve refahın bir aracı olarak savunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın siyasi, mali, askeri ve yeniden yapılanma açısından desteklenmesi söz konusu olduğunda katkıda bulunacaklarını dile getiren Frieden, "Lüksemburg ve diğer tüm devletler de katkıda bulunacaklardır. Şansölye'nin herkesin dayanışma içerisinde katkıda bulunması gerektiği yönündeki görüşünü paylaşıyorum. Çünkü bu, iki yıl önce başlayan ve korkunç sonuçları olan savaştan sonra ülkelerimizin egemenliği, barış ve özgürlük meselesidir. Bu, Ukrayna topraklarının bir parçası olan bir bölgeden daha fazlası ile ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.