Almanya Bayrakları Yarıya İndirildi

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BERLİN, 22 Aralık (Xinhua) -- Almanya'nın başkenti Berlin'deki Alman Federal Meclisi'nde yarıya indirilen bayraklar, 21 Aralık 2024.

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser cumartesi sabahı, ülke genelindeki tüm federal binalarda bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi. Talimat, Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında cuma akşamı bir aracın kalabalığın arasına dalarak en az 5 kişinin ölümüne ve 200 kişinin yaralanmasına neden olduğu trajik saldırıda hayatını kaybedenleri anmak üzere verildi. (Fotoğraf: Liu Yang/Xinhua)