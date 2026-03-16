Almanya: 'Bu bizim savaşımız değil'

16.03.2026 18:18
Bakan Pistorius, İran'a yönelik saldırılara askeri katılım planlamadıklarını vurguladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD ve İsrail tarafından İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin, "Bu bizim savaşımız değil. Biz başlatmadık. Diplomatik çözümler ve hızlı bir son istiyoruz." dedi.

Bakan Pistorius Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya olarak Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik tartışmalarıyla ilgili olarak askeri bir operasyona katılmayı planlamadıklarını söyleyen Pistorius, "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanması için diplomatik katkı sunmaya hazırız. Ancak askeri müdahale söz konusu olmayacak." diye konuştu.

İran'daki rejimin sona erdirilmesi hedefini paylaştığını belirten Pistorius bunun nasıl gerçekleşeceği konusunun tartışıldığını kaydetti.

ABD'nin İsrail ile, İran'a saldırı yolunu seçtiğini dile getiren Pistorius, kendilerinin de bunu çok ölçülü bir şekilde eleştirdiklerine işaret etti.

Bölgedeki bir sonraki adımın kendilerini de çatışmanın içine çekme tehdidi oluşturduğuna işaret eden Pistorius, şunları kaydetti:

"Dünya ve Donald Trump ne bekliyor? Hürmüz Boğazı'nda Amerikan donanmasının tek başına başaramayacağı bir şeyi bir kaç Avrupa fırkateyninden mi bekliyor? Bu soru aklıma geliyor. ve NATO bölgesi dışında bir karar vermeden önce bu adımı atmadan önce çok iyi düşünürdüm. Bunu yapmak için hiçbir neden görmüyorum. Bu bizim savaşımız değil. Biz başlatmadık. Diplomatik çözümler ve hızlı bir son istiyoruz. Ancak bölgede daha fazla savaş gemisi olması, şüpheye yer bırakmayacak şekilde buna katkıda bulunmaz."

Putin krizden fayda sağlamayı umuyor

Pistorius, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu'daki gerilimden siyasi ve ekonomik kazanç sağlamayı umduğunu savundu.

Petrol fiyatlarındaki artışın Rusya'ya gelir sağladığını belirten Pistorius, buna rağmen Rus ekonomisine yönelik yaptırımların etkili olduğunu söyledi.

Almanya'nın bu yaptırımların gevşetilmesine karşı olduğunu vurgulayan Pistorius, "Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesine karşıyız." dedi.

Yeni bir askeri görev için Bundestag onayı gerekir

Bakan Pistorius, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) öncülüğündeki Kızıldeniz misyonu Aspides'in genişletilmesi konusuna da değinerek mevcut görevin yalnızca Kızıldeniz'i kapsadığını belirtti.

Pistorius, Basra Körfezi veya Hürmüz Boğazı'nda yeni bir askeri görev için hem uluslararası bir çerçeve hem de Alman Federal Meclisi'nin (Bundestag) onayının gerektiğini söyledi.

Ramstein Üssü tartışması

Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nün ABD tarafından kullanımıyla ilgili tartışmalara da değinen Pistorius, mevcut anlaşmalar çerçevesinde üssün kullanımının hukuki olarak güvence altında olduğunu belirtti.

Uluslararası hukuk değerlendirmelerinin ise Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından sürdürüldüğünü ifade eden Pistorius, mevcut durumda hukuki değerlendirmelerden ziyade sahadaki gelişmelerle başa çıkılması gerektiğine işaret etti.

Pistorius, "Uluslararası hukukla ilgili değerlendirmeler şu anda pek yardımcı olmuyor. Ancak bunları bir ara yapmamız gerekecek." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklere yönelik NATO'nun geleceğine ilişkin uyarılarına da değinen Pistorius, "NATO'nun dağılmasına yakın değiliz. Ancak başlatmadığımız savaşlara dünyanın her yerinde aynı anda müdahil olamayız." dedi.

Almanya'nın NATO topraklarının savunmasına öncelik verdiğini belirten Pistorius, özellikle Avrupa'nın doğu kanadı ve Atlantik bölgesinin güvenliğinin Almanya için temel sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

