Almanya Cumhurbaşkanı Gaziantep\'teki İlkokulu Ziyaret Etti

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(ANKARA) - Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, bugün Gaziantep'teki Gazikent İlkokulu'nu ziyaret etti. Steinmeier, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okulda düzenlenen etkinliklere katıldı.

Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaretinin ikinci gününde Gaziantep'te. Steinmeier, Gazikent İlkokulu'nu ziyaret etti. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Gazikent İlkokulu'nu ziyaret eden Steinmeier, çocuklar tarafından çoşkuyla karşılandı. 23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan Steinmeier, çocuklara forma dağıttı ve futbol maçı, halay gösterisi izledi."