Almanya Cumhurbaşkanı: Almanya ve Türkiye 100 yıldır birbirlerine sıkı sıkıya bağlı - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı: Almanya ve Türkiye 100 yıldır birbirlerine sıkı sıkıya bağlı

Almanya Cumhurbaşkanı: Almanya ve Türkiye 100 yıldır birbirlerine sıkı sıkıya bağlı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Almanya ve Türkiye'nin 100 yıldır birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirtti. Steinmeier, Türk-Alman ilişkilerinin yüzyıllar boyunca kurulan insani bağlar sayesinde canlılığını koruduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk kökenli insanların Almanya'da uzun süre misafir işçi olarak görüldüğünü ancak aslında ülkelerinin bir parçası olduklarını vurguladı.

22.04.2024 20:03
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Almanya ve Türkiye'nin 100 yıldır birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyledi.

Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait Tarabya Rezidansı'nda verdiği davette yaptığı konuşmada, "Almanya ve Türkiye 100 yıldır birbirlerine sıkı sıkıya bağlı. Almanya, ortak Gümrük Birliği'nde Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı. Ayrıca dış politika alanında, NATO'da ve şu anda Orta Doğu'da yaşanan dramatik ve son derece tehlikeli kriz durumu karşısında da çok yakın bir işbirliği içindeyiz." dedi.

Türkiye ve Almanya'nın, sadece ortak ekonomik ve siyasi çıkarları olmadığını ifade eden Steinmeier, Türk-Alman ilişkilerinin yüzyıllar boyunca kurulan insani bağlar sayesinde canlılığını koruduğunu belirtti.

Alman Cumhurbaşkanı, Tarabya'daki rezidansın, aynı zamanda Türkler ve Almanlar arasındaki yakın ilişkinin ne kadar eskiye dayandığını da gösterdiğine işaret ederek, "Sultan Abdülhamid 1880 yılında, daha da büyük bir dostluk beklentisiyle burayı Alman İmparatorluğu'na vermiştir. Türk-Alman ilişkileri ancak böylesine etkileyici bir ortamda gelişip serpilebilirdi. Bunun arkasındaki fikir de kesinlikle buydu." ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türk-Alman ilişkilerinin bugün hala her yerde, Ankara'nın sokaklarında ve meydanlarında görülebildiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Bruno Taut ve Berlin'in eski belediye başkanı Ernst Reuter gibi dünyaca ünlü Alman mimarlar 1933'ten itibaren Türkiye'ye sığınmış ve genç Cumhuriyetin inşasına katkıda bulunmuşlardır. Dolayısıyla biz Almanların, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye'nin şekillenmesine katkımızın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak bunun da ötesinde, artık yaklaşık üç milyon Türkiye kökenli insan da ülkeme şekil veriyorlar, birçoğu Alman vatandaşı oldu ve bizim bir parçamızlar. Uzun bir süre birçok insan onları sadece misafir işçi olarak gördü, geçici bir süre için gelen yabancılar olarak kaldılar. Hatta ikinci ya da üçüncü kuşakta bile, Almanya'da doğup büyümüş olsalar bile, birçok kişi Türkiye kökenli insanlarda sadece farklılıkları gördü ve aslında çoktan bize ait olduklarını kabul etmediler. Onlar göçmen kökenli insanlar değil, ülkemiz göçmen kökenli bir ülke. Anayasamızın 75. yıl dönümü öncesinde, Cumhuriyetimizin doğum günü kutlamalarından bir ay önce Türkiye'ye gelerek şunları ifade etmek benim için önemliydi; Sizin hikayeleriniz, ülkemizdeki dört kuşak Türkiye kökenli insanın hikayeleri, Almanya'nın geçmişinin bir parçasıdır."

Steinmeier, Berlin'de döner dükkanı işleten üçüncü kuşaktan Arif Keleş'in, Türkiye ziyaretinde kendisine eşlik etmesinden de ayrıca memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Bana söylenene göre bu dükkan aynı zamanda Alman Milli Futbol Takımı'nın da favori dükkanı. Bugünkü haliyle Berlin'deki Türk misafir işçiler tarafından geliştirilen döner kebap, artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldi. Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor." diye konuştu.

Steinmeier, konuşmasının ardından Berlin'de Meva döner firması tarafından hazırlanan özel döneri, Arif Keleş ile keserek konuklara ikram etti.

Kaynak: AA

Walter Steinmeier, Türkiye, Almanya, Kültür, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya Cumhurbaşkanı: Almanya ve Türkiye 100 yıldır birbirlerine sıkı sıkıya bağlı - Son Dakika
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