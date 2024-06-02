Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşırı sağcı ideoloji hafife alındı - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşırı sağcı ideoloji hafife alındı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Aşırı sağcı ideoloji hafife alındı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkesindeki aşırı sağcı ideolojinin mevcut yapılar ve ağlarıyla hafife alındığını ve oluşturdukları tehlikenin yanlış değerlendirildiğini söyledi. Steinmeier, aşırı sağın görünüşünün değiştiğini ancak bunun bile onu daha az tehlikeli yapmayacağının altını çizdi. Aşırı sağcılığın faillerin de ait olduğu ağlara sahip olduğunu belirten Steinmeier, Almanya'da halen aşırı sağcı teröre karşı birliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

02.06.2024 12:15
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkesindeki aşırı sağcı ideolojinin mevcut yapılar ve ağlarıyla hafife alındığını ve oluşturdukları tehlikenin yanlış değerlendirildiğini söyledi.

Almanya'da 2 Haziran 2019'da aşırı sağcı suikast sonucu öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'yi anma etkinliğinde konuşan Steinmeier, "Aşırı sağcı ideoloji mevcut yapılar ve ağlarıyla hafife alındı ve oluşturdukları tehlike yanlış değerlendirildi. Bugün bunu kabul etmek zorundayız. Aşırı sağcılık öylece ortadan kalkacak bir şey değildir." dedi.

Aşırı sağın görünüşünün değiştiğini ancak bunun bile onu daha az tehlikeli yapmayacağının altını çizen Steinmeier, "Tam tersine takipçileri artık birçok dernek, grup ve sözde bilimsel enstitü kurdu. Zengin bağışçılar tarafından destekleniyorlar. Partilerin siyasi yapılarını ve ayrıcalıklarını kullanıyorlar ve etkileri parlamentolara kadar uzanıyor. Aşırı sağcılık, faillerin de ait olduğu ağlara sahiptir, henüz tam olarak araştırılmamış ağlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Değerlerimiz için ayağa kalkmalıyız"

Steinmeier, "Walter Lübcke cinayeti, ülkemizde aşırı sağcı terör tarafından işlenen bir cinayettir. Böylesine acımasız bir eylem için kullanılabilecek tek bir kelime var, o da terördür." ifadelerini kullandı.

Konuşmasından Walter Lübcke'nin hayattayken bir panelde kullandığı "Değerler için ayağa kalkmalısınız." sözüne atıfta bulunan Steinmeier, "Beş yıl önce bugün, bir demokrat olarak dik duruşunun ve toplumumuza bağlılığının bedelini hayatıyla ödedi. Evet, onun da ifade ettiği gibi değerlerimiz için ayağa kalkmalıyız." diye konuştu.

Walter Lübcke'nin, liberal ve demokratik toplumdan nefret edenler tarafından öldürüldüğünü kaydeden Alman Cumhurbaşkanı, "O, toplumumuzu oluşturan değerleri savunduğu için öldürüldü. Bu cinayet hepimizi ilgilendirmektedir ve bizi asla rahat bırakmamalıdır." dedi.

Aşırı sağ terör kurbanlarının kendileri için bir uyarı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Bunlar, toplum olarak bize gelecek için dersler vermektedir. Onun ölümü, bize kelimelerin nefreti nasıl körükleyebileceğini ve bu nefretin nasıl şiddete dönüşebileceğini hatırlatıyor." diye konuştu.

"Bu geçmiş, Solingen saldırısından Mölln ve Lübeck'e, NSU terör ağının cinayetlerine kadar uzanıyor"

Şiddetin korku tohumları ektiğini ve demokrasinin ihtiyaç duyduğu insanları susturduğunu kaydeden Steinmeier, Almanya'da sorumluluk alan insanlardan yoksun olması durumunda demokrasinin köklerinden kuruyacağını, bu şiddete yer bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Steinmeier, Almanya'da halen aşırı sağcı teröre karşı mücadelede birliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Almanya'da aşırı sağcı şiddetin sürekliliğinin uzun bir geçmişe dayandığına ve halen sürdüğüne dikkati çeken Steinmeier, şöyle devam etti:

"Bu geçmiş, Solingen saldırısından Mölln ve Lübeck'e, uzun süre tanınmayan NSU terör ağının cinayetlerine ve saldırılarına kadar uzanıyor. Ayrıca burada, 6 Nisan 2006'da 21 yaşındaki Halit Yozgat'ın vurularak öldürüldüğü Kassel'de ve 2 Haziran 2019'dan bu yana Almanya'nın içinden geçmeye devam ediyor, Halle'ye, Hanau'ya."

Lübcke, 2019'da öldürülmüştü

Kassel Valisi Walter Lübcke, 2015'te mültecilerin Almanya'ya gelmelerini eleştirenlere karşı, "Bu değerleri paylaşmayan istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir. Her Alman bunu yapmakta serbesttir." ifadelerini kullanmış ve bu açıklaması aşırı sağcı çevrelerce büyük tepki çekmişti.

Vali Lübcke, 2 Haziran 2019'da evinin bahçesinde Neonazi Stephan Ernst tarafından başına tek kurşun sıkılarak öldürülmüştü.

Irkçı katil Stephen Ernst'in daha önce de " Frankfurt'ta Türk din görevlisini bıçaklamak", "mülteci yurduna bombalı saldırıda bulunmak", " 1 Mayıs'ta sendikacılara sopalarla saldırmak" ve "Iraklı mülteciyi bıçakla ağır yaralamak" gibi suçlardan sabıkası bulunuyordu.

Kaynak: AA

Walter Steinmeier, Almanya, İnsan Hakları, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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